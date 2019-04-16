﻿輝灑自如——雲絲仙子永垂不朽

澳洲女馬王「雲絲仙子」上星期勝出女皇伊利沙伯錦標後，順利完成三十三連捷，競賽生涯畫上了完美句號。雖然「雲絲仙子」並非未嘗敗績，但自從二○一五年四月份在澳洲橡樹大賽敗後，這四年來所向披靡，而在三十三場連勝的過程中，更締造了多個紀錄，包括成為史上首駒四勝覺士盾。而贏得上星期的女皇伊利沙伯錦標後後，其獎金已逾一億四千八百萬港元，也成為全球史上最高獎金的賽駒。



這匹傳奇女馬王，獲得了絕大部份人的尊重。其實早於「雲絲仙子」贏到第十五場賽事以後，每逢牠上陣，都會吸引大批人士入場支持，而為牠打氣的更不一定是馬迷，甚至更多的是普羅市民。因為當地人都認為「雲絲仙子」是澳洲的英雄，希望可以一睹其風采。



純種馬的質素不斷提升，我們不能抹煞日後會有實力比「雲絲仙子」更高的馬匹誕生，但這匹永垂不朽的女馬王，其歷史地位是絕對不會被動搖的。



朱鎮輝