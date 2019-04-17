  • 2019年4月17日 星期三
  • 22º
  • 91%
熱門： 黃心穎許志安偷情聖母院深水埗槍擊案

日報新聞 > 馬經

勝在有方——清福檔靚開齋

2019-04-17 列印
　　「清福」首次在港取得最佳名次是上季跑三班谷草一千，能氣走其後可贏一千和千二之「皇仁先鋒」和「育馬妙星」，易搶口之馬跑此程威力才最好。季初於四班田草千二段段快開下氣走「噴火龍」，屬強組季軍。其後回到谷草於千二能衝贏超級馬「弛曜風」；前仗亦屬強組季軍，卻因衝力短而在千二難贏。剛戰終肯重返此最佳路程，可惜排大外檔，沿途走三四疊也差點入位，確認級數比此程馬高。五歲自購馬外地只跑兩仗，用得不算多，今次隔三星期再出，大馬體重保持，排檔轉佳，於二疊跟好位便可取得來港後首捷。

　　「阿凡達」雖已跑了三十六仗，但近期演出仍持續交出四班中上級水準，路有專長而跑法主動，賺形勢後有入Q機會。「正陽清風」不必看近績，季初轉到此程即能跟超級馬「最驫」串Q，其後可氣走前駒而出頭，早前路程或配備不合才敗，於四班配贏馬拍檔何澤堯重遊勝路，二疊稍蝕仍夠爭。

方駿暉
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd