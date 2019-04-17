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伊仁絮語——嘉應之星見真章

2019-04-17 列印
　　第五場「極速王」上仗初次跑谷草千二，因排外檔而早段居後，末段移至外疊衝刺，最後四百交出全組最快時速，僅以半馬位負於「載譽歸來」，卻擊敗再出順利補中的「永同歡欣」，表現出色。雖然今場欠缺領放馬，預料步速不會太快，但翻查牠在紐西蘭贏馬一役是採取前領策略，且具有速度，經一場實戰經驗後，應可交出比前進步表現。

　　第七場「嘉應之星」今仗初跑谷草，然而四月初曾渡江試閘，最終一放到底勝出。看牠在港初出能即贏二班千六，已知絕非池中物，至今四戰共得一勝兩位，包括曾在四歲馬系列賽跑入季軍，上仗出爭打吡落第，只因長力暫未養成，今仗縮程角逐一哩，應可回復真面目。

Ian
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