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翠絲過兩關——安喜喜逢弱旅

2019-04-17 列印
　　第五場「安喜」據悉是潘頓棄騎，然而「永同歡欣」在排位前退出，整定無緣為前駒効力。其實「安喜」近兩仗在不利形勢都能入位，今次適逢拆組，對手進一步削弱下，已有不俗機會，有望首度在三班贏馬。

　　「嘉應之星」上回落第打吡，未必是長力不足，顯然是受制於遭對手連環夾擊，才未能埋尾。回看本身初出一役，雖然靠慢放取勝，然而末段時間仍是全場最快，一哩途程的前領能力非常厲害。今次轉來谷草上陣，能擺前走更加有利，可再次一放到底。

珊翠絲
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