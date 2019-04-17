﻿賽日頭條——徐雨石擺強人戰陣

今晚徐雨石的布陣非同小可，一來場場派馬參戰，二來其中三駒「藍天兵馬」、「埼豐」及「阿凡達」最近都曾於今仗路程入前四名，是夜分配騎師榜上前三名好漢，擺明車馬要全面搏殺！



特別要留意均配莫雷拉的第二場「阿凡達」及第五場「嶺寶峯」。雷神今季因角色有別，為其他練馬師效力次數有限，今賽前僅與徐雨石合作一次策「萬里威揚」得第五，但其實兩人攜手出擊成績極好，由前季計起，五十次合作得十二冠十亞三季，上名率達五成！而「阿凡達」跑四班一千雖未勝頭馬，但七戰得四亞兩季，今場配雷神便難小覷。至於「嶺寶峯」上仗跑谷草千二放至末段才力弱，查莫雷拉曾策同主馬「嶺喜峯」奏捷，重披同一綵衣或再有化學作用。



至於頭場「藍天兵馬」繼由潘頓操刀，以其上仗起步失機尚能追近跑得殿軍計，今次自有補中機會。第四場「埼豐」就勝在跑法主動，上仗配吳嘉晉跑谷草一哩得第三，這次與田泰安人馬初逢，有機會擦出火花。



文傑評語



莫雷拉跟徐雨石合作成績極好，「阿凡達」雖未贏過谷草一千，卻曾六次上名，今排一檔且同場快馬不多，三甲甚穩。「嶺寶峯」剛戰展示良好速度，今次其內側的「好得威」也是快馬，隨時被頂外疊，屆時演出如何要視乎形勢。



亨利評語



徐雨石與莫雷拉昔日合作成功率高，今晚的「阿凡達」和「嶺寶峯」固然堪重視。但「藍天兵馬」上仗敗於大慢閘，潘頓願意再作馮婦，顯然決心拼個明白。「埼豐」排一檔亦形勢有利，配搭由細變大，令人更添信心。



馬場脈搏