﻿馬場浮世繪——四華人練馬師獲准從化開倉

馬會昨日公布，丁冠豪、羅富全、容天鵬和姚本輝將於第二階段在從化和香港設廄。丁冠豪可於四月底安排旗下部分馬匹由沙田運往從化，而羅富全可於五月作出相關安排。至於容天鵬和姚本輝，則會於七月份才開始在從化和香港設廄。



現時只在沙田設廄的香港練馬師，其馬房的養馬數目上限為六十匹，但當他們在從化及香港兩地從練後，養馬數目上限便會增至七十匹。在兩地從練的練馬師，其留在沙田馬房的馬匹數目上限為四十五匹，其餘則會在從化受訓。自二○一八年七月以來，練馬師蔡約翰、大摩、方嘉柏、告東尼、蘇保羅、蘇偉賢、沈集成、葉楚航和徐雨石，已率先在從化和香港設廄從練。



馬場浮世繪