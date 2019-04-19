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﻿馬場浮世繪——夏禮賢貝力斯杜美爾騎到季尾

2019-04-19 列印
　　馬會牌照委員會昨同意延長夏禮賢和貝力斯的客串牌照，前者有效期由五月八日至煞科，後者由五月二十五日至煞科。此外，南非騎師杜美爾獲發三個月客串牌照，下月一日生效到煞科。杜美爾二○一○年榮膺南非冠軍見習騎師，現已躋身南非頂級騎師之列，至今累積九百八十場頭馬，包括三項一級賽冠軍、十項二級賽冠軍和十六項三級賽頭馬。他曾於二○一八年贏得新加坡國際騎師挑戰賽冠軍，所申報的最低出賽造磅為一一九磅。

馬場浮世繪
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