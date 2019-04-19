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﻿馬場浮世繪——冠軍賽馬日特刊下周一免費派

2019-04-19 列印
　　冠軍賽馬日定於四月二十八日在沙田馬場舉行，屆時女皇盃、冠軍一哩賽及主席短途獎將同一天上演。為使馬迷能更深入了解是項馬壇盛會各參賽馬的實力，馬會特別編印《馬匹往績特刊》，並於下星期一開始，在各場外投注處及兩個馬場各顧客諮詢櫃位免費派發。數量有限，派完即止。

馬場浮世繪
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