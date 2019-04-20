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﻿馬場浮世繪——紐國推新政圖振興賽馬業

2019-04-20 列印
　　紐西蘭賽馬工業萎靡不振，馬場收入大減，販馬市場也萎縮，有見及此，當地政府賽馬部長日前宣布，將會通過兩條新法案，試圖拯救馬業，並將於七月一日正式執行。首先，將會向轉播紐西蘭賽事又或是接受來自紐西蘭的注碼的離岸投注機構，收取費用，而該筆收入將用作資助當地賽馬，以提升有關部門收入。不過紐西蘭亦是香港賽馬會「匯合彩池」合作夥伴之一，究竟此項新政會否對「匯合彩池」帶來影響，稍後才有答案。

　　此外，另一提案為重組紐西蘭賽馬局(NZRB)，並着手改革紐西蘭賽馬業，希望能夠令其重上軌道。

馬場浮世繪
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