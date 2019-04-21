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﻿馬場浮世繪——防爆裝束報爭凱旋門

2019-04-21 列印
　　雖然日本馬后「杏目」的幕後早前宣布，不會參加今年十月的法國凱旋門大賽，但該賽始終是日本馬圈中人最嚮往的大戰，這從日本每次轉播及受注凱旋門大賽，投注額例必是全年越洋轉播賽事中最高可得見，是以總有日本人馬會勇於挑戰。如今「杏目」雖不出戰凱旋門，屬去年日本全年最佳三歲雄馬「防爆裝束」卻已報名參加，該駒在上月底休後復出，在一級賽大阪盃倒灶，之後部署備受注視。

馬場浮世繪
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