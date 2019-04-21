﻿馬場浮世繪——防爆裝束報爭凱旋門

在台灣，鴻海董事長郭台銘宣佈，參加二○二○年總統大選。他在國民黨中常會宣佈投入總統初選，強調無論身份為何，決心為國民黨找回黨魂、榮譽和年輕人三樣東西，必須團結愛黨愛國，國民黨才能受到人民的尊重。 郭台銘昨天上午前往新北市板橋慈惠宮參拜時表示，二○二○大選攸關台灣的未來，他一直都很關心，沒想到媽祖竟然跟他心有靈犀，幾天前託夢給他，叫他要出來為台灣做事。郭台銘說，他一定會遵照媽祖的指示來做。 郭台銘昨午到國民黨中央黨部，接受黨主席吳敦義頒發的「榮譽黨員」獎章。郭台銘宣佈，願投入二○二○總統國民黨內初選，不接受徵召，又指出若能在黨內初選選上，便會代表國民黨參選二○二○總統大選；若...

2019-04-18