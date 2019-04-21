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﻿馬場浮世繪——史卓豐望再贏軍力勁

2019-04-21 列印
　　摩廄「軍力勁」上仗是久休復出之餘，賽前試閘更走勢平平，然而上陣時卻生龍活虎並爆冷贏馬，明日續配史卓豐再戰泥地千二，騎者昨晨表示從馬兒出色的贏馬姿態，已足展示具良好的泥地短途實力，今次再跑勝程按理仍有機會，惟負磅較上場重九磅且排十二檔，加上對手中有多駒是快馬，他要與練馬師大摩再研究合適戰略，務求可趁馬勇再次最佳成績。

馬場浮世繪
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