頭號目標——一舖成名形勢大好

第六場四班一八○○米。「一舖成名」在季內409場次四班千六米中，在轉彎蝕了走三疊的不利偏差而只僅負「潮州小子」但壓倒「浪漫鐵人」，筆者一直堅信屬好賽績，至於牠之後一戰配蘇兆輝而失三甲，與再次在轉彎走三疊不無關係，原因該仗轉彎一段所造段速比標準快逾一秒，加大走外疊的難度，所以與牠同樣是走三疊而差不多同到終點的「真跑得」，接戰即在谷草補中。



上仗，「一舖成名」換上潘頓增程跑千八米，一席第五名雖然被頭馬「天外天」遠遠彈甩，但其實只分別以個多及兩身位落後二、三名的「電路三號」及「福多寶」。考慮到該仗頭三段步速比標準快近1.5秒之下，對初跑此程的「一舖成名」不無考驗，加上此駒走三疊入彎，稍有額外消耗之下，導致直路追勢稍減弱，也是情有可原。



經足夠休息後，今仗「一舖成名」再戰同程，遇上此組除「鵲橋飛渡」之外別無快馬，預期步速絕不會快，前駒排四檔兼有潘頓壓陣，能居中前守好位的機會頗高，有望打開今季勝門。



仲達