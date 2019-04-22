勝在有方——歡樂小子重開勝門

「歡樂小子」上季能在三班五度上名，性格忠心肯跑，常可交出三班中上級水準。今季戰鬥力無疑已稍降，但季初在田草千四能跟當銳之「標準猴王」和再出補中之「請跟我來」跑近，正是在C+3跑道排四檔，屬強組季軍。所以大前仗縮程跑千二，雖然抽得外檔，但於劣勢下能追近剛已連捷之「力奇先鋒」一齊入三甲，仍有三班中級能力。最近密跑入位後，今次隔了近一個月才再出，期間準備遠比過往積極，反映幕後有心落班即求交代，憑班利可重開勝門。



「睡眠大學」演出遠比前駒飄忽，主要原因是衝力較短，千二嫌促而一哩則太長，所以歷來跑得最好是千四排內檔，正是配田泰安，現比當時低十五分。剛戰超快步速跟得太前才敗，試準眼罩後落班可突擊。「君悅灣」跑千四曾三度入Q，季內能在泥地一哩得接近之亞軍，仍有足夠長力，久別重返田草或有新鮮刺激，切入貼欄前置有冷機。



方駿暉