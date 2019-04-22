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伊仁絮語——鑲黃旗蓄銳開勝門

2019-04-22 列印
　　第二場「鑲黃旗」上仗嘗試採取跟前策略，末段維持同速，結果負於「勁飛寶寶」得第四名，而牠與季軍馬「有衝勁」亦僅相差半個身位，看後駒最近已順利補中，證明賽事水準不差。上仗拼後，「鑲黃旗」至今已休息兩個月，期間操練工夫完整，何澤堯也包辦了三課快跳，寄望馬兒能藉此增添新鮮感，有力打開勝門。

　　第三場「二郎」上仗第二次出賽即跑千四，由於排最外檔起步，導致沿途被頂在二疊望空，但在段仍能保持走勢，最終僅負於「天生一對」不足兩乘，表現頗為不俗。此駒出自「信可成真」，母系部分家族成員亦具長力，經剛戰於千四實戰後，今仗可望交出進步表現。配腳可留意愈跑愈接近的「南莊瑞寶」，以及之前令利敬國停賽四天的「小福將」。

Ian

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