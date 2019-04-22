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翠絲過兩關——豹子頭擺明車馬

2019-04-22 列印
　　第二場「西域猴王」及「領闖者」今季在294場次一起串Q，兩駒自回升四班後都沒有再跑田草千四，但期間各有上名成績。今次落班即再報千四，應是抱着出擊心態，希望遇弱旅增添勝算中。論贏馬機會，筆者認為「領闖者」仍可秤高一線，起碼今回獲得潘頓垂青，加上排位亦不俗，令人更添信心，可期再捷。

第七場「豹子頭」近兩仗跑草地都能輸近，從中反映狀態長處勇境，之前只是苦無泥地賽程，難以發揮威力。今次終於等到首本的泥地千二米，馬房亦為求穩陣，即時邀來潘頓壓陣，擺明要爭奪頭馬。

珊翠絲
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