翠絲過兩關——豹子頭擺明車馬

第六場四班一八○○米。「一舖成名」在季內409場次四班千六米中，在轉彎蝕了走三疊的不利偏差而只僅負「潮州小子」但壓倒「浪漫鐵人」，筆者一直堅信屬好賽績，至於牠之後一戰配蘇兆輝而失三甲，與再次在轉彎走三疊不無關係，原因該仗轉彎一段所造段速比標準快逾一秒，加大走外疊的難度，所以與牠同樣是走三疊而差不多同到終點的「真跑得」，接戰即在谷草補中。 上仗，「一舖成名」換上潘頓增程跑千八米，一席第五名雖然被頭馬「天外天」遠遠彈甩，但其實只分別以個多及兩身位落後二、三名的「電路三號」及「福多寶」。考慮到該仗頭三段步速比標準快近1.5秒之下，對初跑此程的「一舖成名」不無考驗，加上此駒走三疊入...

2019-04-22