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﻿勝在有方——旅遊智者開齋有望

2019-04-24 列印
　　「旅遊智者」曾在三班千二米兩度入位，班底夠高，當時都有轉變配備。上季尾同期養在文廄時，重戴眼罩即可在四班力逼當銳之「自由旺」和「傳奇」，確認轉配備時均能跑得好。今季轉投蘇偉賢馬房，初出加綁脷帶，即可在四班入Q，即使賺偏慢步速，但同樣有利之鄰近對手「馬奇財」和蹄下敗將「歐洲巨星」，早前均可在四班打疊上名，證明當時仍有四班中級水準。可惜硬拼後表現回落，其後除眼罩跑泥地和田草，敗不足據。如今比季初入Q時低了十分之多，於五班不用負重，最重要是重戴眼罩，應又會帶來新鮮感，檔佳跟好位後可取得在港首捷。

　　「永常喜」休後威力特強，今季初便在五班贏直路賽，今次隔兩個多月才再出，重戴當時之眼罩，起用雷神，順放下可初次在谷草入三甲。

方駿暉
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