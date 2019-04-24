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﻿翠絲過兩關——旅遊智者怡昌寶寶

2019-04-24 列印
　　第一場「旅遊智者」上季最後兩仗取得季軍與殿軍，以及今季初出得亞軍一役，均有佩戴眼罩。不過臨近降班時，馬房為牠除去此配備，減分心意十分明顯。今次忽然重戴眼罩，兼且回師谷草千二米，相信已屆出擊時候，排二檔亦屬有利檔位，只要交回季初四班入腳時的八分水準，在此組力足取勝。

　　尾場賽事可爭之馬不下六七匹，對初出的「怡昌寶寶」而言，一上陣即遇此批強手，肯定不易應付。不過此駒在港兩試草閘都勝出，尤其是最近在谷閘大勝，時間亦非常突出，走勢勇熟有加，今次得到潘頓垂青，隨時能一出即勝。

珊翠絲
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