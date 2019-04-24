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﻿伊仁絮語——中華主將 降班可吼

2019-04-24 列印
　　第一場「中華主將」上仗跑四班千四排外檔，早段居中並走三疊，直路上外移展開衝刺，最終僅負於受讓磅之利的「瀟灑王子」三個多馬位，當時如非早段耗力太多，應可跑得更接近。雖然牠去年曾渡江試閘而大敗，但今仗首度降五班，而且成熟程度亦較前為佳，加上霍利時今季谷草成績特佳，值得多加注視。

　　 第二場「高瞻遠矚 」與馬王「明月千里」同出自「藤爵士」，自二月起已五度上陣，可惜仍未上名。不過，這匹三歲馬上仗跑谷草千八，如非末段多次與「管之星」發生碰撞而失去平衡，可望交出更理想成績，今次不妨冷敲。

Ian
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