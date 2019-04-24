﻿重點出擊——高瞻遠矚出自強組

上周三筆者推介「跑得威」，原因是賽前預期有快馬開路，早段步速必定偏快，此駒若留前鬥後可見真章。結果，該賽一如預期步速偏快，但竟然是「跑得威」在二疊力策跟「埼豐」互燒，未過半程已知注碼泡湯。不過事後檢討，筆者睇中「跑得威」是基於總場次530，然而該賽的所有馬匹至今未有一駒能上名，暫時結論屬低水準賽事。



今次第二場的部分馬匹也出自總場次530，筆者先調低牠們的評級，反而同晚另一組四班同程的頭二名馬「捉金王」及「兵貴神速」再出均有成績，尤其後駒再出於更高級數的千八取勝。既然比較得到強弱之分，今仗推介敗在「兵貴神速」蹄下的「高瞻遠矚」。



總場次531早段步速超快，「高瞻遠矚」早段守二疊第四位，不單蝕了步速，直路更與「管之星」互相觸碰，失去平衡後還能力追至只負兩乘許，明顯成熟有進，今次有望取得處女勝利。



安西教練