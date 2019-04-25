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﻿馬場浮世繪——幸運大兄連捷靠心思

2019-04-25 列印
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　　昨日頭場的「幸運大兄」原本是後備馬，賽前一日因為「萬里威揚」退出得以補上，但配搭黃俊則不變，前駒練馬師何良的心思，明顯是貪騎者有五磅減，結果馬兒成功連捷，何良的如意算盤打得響。

馬場浮世繪
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