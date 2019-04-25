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﻿馬場浮世繪——葉楚航又爆過千W

2019-04-25 列印
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　　葉楚航馬房在上周三谷戰憑「盛勢」爆出一百六十七W，未知是否爆開有條癮，昨晚此廄又憑大冷門的「旅遊首席」報捷，今次的獨贏賠率則是一百一十五倍，同樣冷到震！

馬場浮世繪
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