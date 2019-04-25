﻿紅旗星將放到奪錦標

昨晚的盃賽是韓國馬事會錦標，結果由蘇廄「紅旗星將」奪得，騎者黃俊另贏「幸運大兄」梅開二度。至於騎師王則是憑「如沐春風」、「天地人」及「怡昌寶寶」中三元的潘頓，而何良憑以上的「幸運大兄」及「天地人」報捷，是昨晚唯一起孖的練馬師。



昨晚黃俊和潘頓連場上名，前者更憑「紅旗星將」一放到底，捧走韓國馬事會錦標，為蘇保羅贏得今季第十六場頭馬，練者賽後說：「『紅旗星將』季內演出非常穩定，今仗主要贏在黃俊的減磅優勢。目前我還差兩場頭馬才達到馬會的及格要求，但今季還有兩個月才煞科，我有信心成功達標。」



至於潘頓則為同樣未上岸的鄭俊偉建功，策騎「如沐春風」大熱掄元，賽後鄭廄距離達標尚差四W。鄭俊偉表示：「『如沐春風』向來比較急躁，所以之前需要時間適應，目前牠跑谷草及泥地最合發揮，美中不足的是跑法後追被動，因此勝負很視乎陣上形勢。」



此外，昨晚起孖的何良，正是以黃俊和潘頓為殺手，分別勝出「幸運大兄」及「天地人」，練者賽後透露：「『幸運大兄』早前胸口生瘡要做手術，所以影響了操練，但上仗狀態未足也能取勝，演出較預期為佳，今次牠雖然是後備補上，狀態卻更好，故即使排外檔，賽前我仍很有信心。事實上，此駒在五班是甚有爭勝能力的。『天地人』之前屢拼都差一點，今次排外檔起步，令我信心打折扣，幸好潘頓發揮出色，能把握出閘搶佔先機，另外此駒作賽經驗比亞軍馬優勝，這全部都是致勝關鍵。」



另一方面，「愛凡達」和「同盟力量」昨晚都打開勝門，前駒練者徐雨石指：「『愛凡達』近兩仗跑短途都後追不及，所以今次決定增程一試，直路初牠仍不似能夠爭勝，但一經轉腳即勁勢追前，看來中距離的確比短途合發揮。此駒仍是三歲，暫時會專攻谷草一哩。」



「同盟力量」練者姚本輝則說：「『同盟力量』近兩仗在田草搶放都差少少未能埋尾，所以今次刻意安排牠轉戰短直路的谷草，結果證明能夠應付急彎，成功打開勝利之門，而短期內仍會集中角逐谷草千二米。」



記者：文傑、亨利