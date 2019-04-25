﻿順理成章——人馬都要新鮮感

刨馬時經常會擔心有些馬匹出賽頻密，體力未必支持得住。最近連蔡廄「嫡愛摯寶」 也在走樣，可見馬匹密跑是否有影響，往往要到上陣時全力以赴時才有答案。除了體力因素會左右馬匹的表現，新鮮感也是重要一環。剛周一的「快樂歡騰」，之前在谷草屢戰都止於一位，是役休戰一個月復出轉攻田草一千米直路賽，卻取得來港後的最佳名次，如非遇到超級老虎，應已打開本地勝門。



此駒令筆者想起上季轉到羅廄後，初期多次在谷中上陣都無甚建樹的「威風霸皇」，後來轉戰田草直路賽便以冷門身分入Q，未幾再於同程添一冠一亞，可見給予馬匹新鮮感令牠重拾競賽興趣，經常有意想不到的好效果。



不少馬迷近期刨馬時，亦可能有點吃不消的感覺。如是者，不妨也為自己製造一些新鮮感。筆者既是馬迷也是賽馬從業員，經常要尋回新鮮感來投入賽事及工作。大家不妨按個人興趣及喜好，藉以放鬆一下，一般都不會太花時間。



以筆者為例，上網看部舊電影，或到戶外跑跑步，重拾新鮮感後，便又有濃厚興趣投入賽馬中。



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