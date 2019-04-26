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﻿馬場浮世繪——聖雅勒徑習慣穿州過省

2019-04-26 列印
　　千二米一級賽主席短途獎是周日重頭戲之一，澳洲代表「聖雅勒徑」是目前外圍大熱，練馬師菲德文的兒子Sam昨晨接受馬會官方訪問時表示，「聖雅勒徑」曾在澳洲四個省份出賽都能贏馬，豐富的穿州過省經驗，有助於牠周日在沙田出戰。Sam透露「聖雅勒徑」今次來港的旅程跌磅不多，目前體重跟上仗在澳洲贏馬時相差不大，加上很快便適應了環境，當有希望取得佳績。至於原訂征港後轉戰英國的計畫則已取消，「聖雅勒徑」賽後將會直接運回澳洲。

馬場浮世繪
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