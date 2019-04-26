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﻿馬場浮世繪——永多華練者滿意情況

2019-04-26 列印
　　出戰主席短途獎的另一匹澳洲馬「永多華」，周三操練完畢被發現右後腿有不良於行的情況，惟昨晨由騎師寶戴勒策騎在大圈慢跳後，練馬師簡利華則表示滿意馬兒的進展，情況比較昨日已好得多。他說「永多華」早前曾弄傷了腳部，他一直努力令牠可完全康復，務求能於周日出賽。

馬場浮世繪
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