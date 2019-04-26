馬場浮世繪
馬場浮世繪——永多華練者滿意情況
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趕絕公園大媽高歌擬修例 「其他人」投訴噪音可檢控
大媽霸佔公園表演，聲浪震耳欲聾，屯門公園是重災區之一，連附近民居亦深受滋擾。民政事務局建議修訂《遊樂場地規例》，不再需要公園內有人現身指證，任何人作出投訴，便可檢控大媽以揚聲器及樂器製造噪音，以加強打...
2019-04-26
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拒邀法参加海軍70周年慶祝 法軍艦穿越台灣海峽激怒中國
路透社引述美國官員透露，本月六日法國一艘巡防艦通過台灣海峽，美國及其他盟邦指或會考慮跟進，事件令中方取消邀請法國參加青島的閱艦式。歐洲國家艦艇航行到台灣海域非常罕見，有台灣學者及立委指，美國發放消息是表達台海是國際水域，無人可視之為自己的勢力範圍。 路透社引述兩位匿名美國官員透露，法國軍艦於本月六日經過台灣海峽。其中一位官員指，涉事法國軍艦是巡防艦「葡月號」（Vendemiaire），它在通過海峽時曾遭中國軍方尾隨。隨後中國亦因此不再邀請法方參加在青島舉行的慶祝中國海軍建軍七十年的閱艦式。 路透社分析，法國軍艦的行為，可能意味美國盟友愈來愈主張在中國鄰近國際水域的自...
2019-04-26
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海上冰層消失 南極帝皇企鵝BB溺斃
科學家發現，受到持續的反常天氣影響，南極帝皇企鵝賴以生存的海上冰層迅速消失，令到數以千計帝皇企鵝BB慘遭溺斃。 這場大災難於二○一六年在南極洲威德爾海發生。科學家利用人造衞星拍到的照片進行分析，顯示位於該區的布特倫特冰架邊陲崩塌，海上冰層迅速消失。年幼企鵝羽翼未長，要依賴海上冰層生存，一旦冰層融化或崩塌，牠們便會墜落海中，不懂游泳，結果集體溺斃。三年前發生的就是這種情況。 大量年幼企鵝溺斃，加上成年企鵝再沒有生兒育女的跡象，令到帝皇企鵝的數量大幅下降。布特倫特冰架邊陲於二○一六年崩塌後，由於受風暴影響，冰層在一七年和一八年都無法重現，大大減少帝皇企鵝的生存空間。
2019-04-26
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信和財團30.5億奪日出康城11期
港鐵日出康城11期於日前截標，昨日隨即公佈結果，由信和、嘉華及招商局合組的財團，成功奪得發展權，力壓其餘10間入標財團。過往信和及嘉華均有發展將軍澳住宅經驗，但是次屬首次發展日出康城項目。 據悉，項...
2019-04-26
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微軟fb季績佳 聯合包裹3M遜預期 美股回落 杜指跌134點
美股科網企業及傳統工業股業績迥異，亦令昨晚杜指及納指開市走勢南轅北轍。3M業績遠遜預期並調低今年盈利目標，拖累杜指周四早段一度跌286點或1.08%，報26310點；反觀微軟業績勝預期，納指升49點報...
2019-04-26
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為紅軍拼到底 準球員先生炒「哈」
曼城勝出英超曼徹斯特打吡重上榜首，但利物浦在個人獎項中先聲奪人，但據報中堅華基爾雲迪積克勢當選英格蘭球員先生。此子揚言全力助紅軍勝出餘下比賽保一絲爭標希望，下月中歐聯大戰巴塞隆拿也好，今晚主場對哈特斯菲爾德三分志在必得。（Now621台周六凌晨3:00直播） 英超完成三十五輪後紅軍一分落後藍月爭標形勢被動，但據《每日郵報》報道利物浦中堅雲迪積克將於周日奪英格蘭球員先生算是為球隊沖喜，領隊高普亦指球員先生連續兩屆由紅軍的穆罕默德沙拿和雲迪積克奪得的話，證明球隊的發展方向正確。雲迪積克懶理個人獎項，只管助紅軍爭勝：「我們必須勝出餘下三輪聯賽，這亦是我唯一關注的。」 客軍...
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聰明吸塵機智能轉速
無線吸塵機市場競爭激烈，要成功突圍，創新設計不可少。Dyson全新V11無線吸塵機便採用最新研發高速數碼摩打，同時配備LCD顯示熒幕，又將吸頭智能化，設計貼心實用。 文：阿卓爸爸圖：陳鐵剛產品查詢：2...
2019-04-26
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炎夏福利 最大方老闆娘 何超蓮晒靚髀吸客
有「最索千金」美譽的賭王三房千金何超蓮，佢檔自家台灣牛肉麵唔經唔覺開業一周年，靚靚老闆娘話下半年會在九龍區開一間分店。日前晚上，紮咗個髻，穿型格爛牛仔hot pant，露出一對白滑靚髀嘅超蓮牛肉麵舖事...
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Executive日記——環保團體促政府加強宣傳 釣魚用具棄大海 雙重打擊海洋生態
人類濫「膠」，海洋受害。綠惜地球環境倡議總監朱漢強近日喺社交網站分享咗一張相，一舊舊唔同顏色嘅膠製品，佢問大家知唔知道係乜東東？原來，係佢同義工去清理海灘垃圾時候撿獲嘅釣魚用具，反映人類不單止捕魚，仲...
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馬場浮世繪——聖雅勒徑習慣穿州過省
千二米一級賽主席短途獎是周日重頭戲之一，澳洲代表「聖雅勒徑」是目前外圍大熱，練馬師菲德文的兒子Sam昨晨接受馬會官方訪問時表示，「聖雅勒徑」曾在澳洲四個省份出賽都能贏馬，豐富的穿州過省經驗，有助於牠周日在沙田出戰。Sam透露「聖雅勒徑」今次來港的旅程跌磅不多，目前體重跟上仗在澳洲贏馬時相差不大，加上很快便適應了環境，當有希望取得佳績。至於原訂征港後轉戰英國的計畫則已取消，「聖雅勒徑」賽後將會直接運回澳洲。 馬場浮世繪
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