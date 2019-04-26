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﻿馬場浮世繪——杜美爾下周一抵港

2019-04-26 列印
　　杜美爾已獲馬會發牌，將由五月一日開始騎至季尾，這位南非騎師將在下周一抵港，最快翌日開始操馬。杜美爾今季在南非取得七十五場頭馬，勝出率高達百分之二十。

馬場浮世繪
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