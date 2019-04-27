﻿冠軍賽馬日網聚反應熱烈

「富衛保險冠軍賽馬日」將於周日於沙田馬場賽行，星島日報和網台賽馬節目「贏在起跑線」，前晚假九龍灣某大酒樓舉行馬迷聚會，除了超過三百位馬迷參加外，還有騎師史卓豐和田泰安，以及多位馬主和著名評馬人參加，期間多位嘉賓更上台，分享周日三場國際一級賽的形勢，大家歡度了一個愉快的晚上。



當早前馬迷聚會消息公布後，馬迷反應十分踴躍，所有座位迅即卜滿，其後主辦單位不斷增加座位數目，依然未能滿足所有馬迷，最終全場爆滿延開二十九席，超過三百位馬迷參加。至於到場嘉賓陣容鼎盛，當中包括「好好瑪」馬主何毓麟、「邊個邊個」馬主成員之一胡意發和太太徐藝載、「桂神」黃興桂及導演鄒凱光等。



雖然大賽日舉行前，所有騎練極之繁忙，需要研究賽事之餘，亦要出席不少晚宴或公開活動，但騎師史卓豐和田泰安依然抽空到場跟馬迷會面，跟他們合照和簽名留念。田泰安更在離開前上台，與大家分析周日其中一場國際一級賽富衛保險冠軍一哩賽的形勢，他表示：「馬王『美麗傳承』實力太強勁，一眾對手難攖其鋒，不過其座騎『星洲司令』上場在二級賽主席錦標跑第四，同場亞軍『鷹雄』和季軍『巴基之星』則轉戰女皇盃，於是練馬師苗禮德決定安排『星洲司令』轉戰冠軍一哩賽，因為除『美麗傳承』之外，其他對手實力相對較弱，有望爭取更佳名次，此駒早前試草地走勢甚佳，目前狀態甚勇，有望走入前列。」



此外，協助引入「歡樂之光」的馬販葉昌世，與及賽馬節目主持兼本報評馬人梁浩賢亦有上台，為大家分析富衛保險女皇盃的形勢，葉昌世表示就其所知，「歡樂之光」近期的狀態大勇，屆時將全力爭取繼香港盃之後另一場一級賽冠軍。至於梁浩賢則 表示，自己當然希望「時時精綵」和主隊馬能交出好成績，但今賽日本代表馬來勢洶洶，屆時必有一番惡鬥。