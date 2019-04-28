﻿勝在有方——百步穿雲後上出冷

第十場「百步穿雲」休後頭兩仗常見好，上季來港登場跑田草千二，直路中段嚴重受阻，移出後追勢甚強，再出於田草千四米同樣受阻而有好走勢。季尾久休近四個月復出，於谷草千二打疊三仗得兩冠一亞，姿態愈贏愈易。今季初出轉跑田草千四，也可在場地不利追之劣勢下追近其後加添一冠一亞之「紅衣優駿」，確認休後威力值二班中上級。其後密跑下於田草千二初戴頭罩，慢步速下仍衝得接近之季軍，長直路追勁夠強。今次隔了近三個月再出，二月缺課後四月試谷閘不差，體力和評分相對消耗較少，換上馬房近期愛將何澤堯蓄銳而來，快馬多有助後上出冷。



「奔雷」來港後最近只拼了兩仗，噸位不算勁之馬上班少負二十磅更好跑，排檔適中可挑戰重磅強敵。「美麗滿載」上仗初嘗敗績，總時間只跟三班頭馬「綠勇士」相若，如成一面倒大熱則作配較划算。



方駿暉