﻿翠絲過兩關——傳奇降班值得敲

我知，我今季賽前預估場地偏差，經常都估錯，博佢利後追時就大利前領；到了博前置守好位馬時，佢就嚴重地不利內欄。不過縱使如此，香港賽事太過緊湊，偏差模式往往主宰賽果，所以唔識估，都要估。時近季尾，A欄就算唔特別利放，利中內疊的機會應較高，所以今次主要選排中內檔或跑法主動之馬。 第一場四班一四○○米。每次看見「承你所願」報跑千四米，都會想起牠在上季尾735場次，可以在偏差大利內欄的情況下，全程走外疊而後追取勝。至於今季方面，此駒因為在三班起步，尚未開勝門亦可以理解，不過只要形勢不差，牠可以一再在千四米、甚至谷草1650米走得接近，可見早熟馬轉五歲後亦未有太大退化。 經過一連兩仗配...

2019-04-28