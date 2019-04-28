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﻿翠絲過兩關——傳奇降班值得敲

2019-04-28 列印
　　「傳奇」近仗除去眼罩，明顯是有心部署減分落班，今次終於求仁得仁，可在四班作賽了。其實回看339場次，此駒跑三班田草千二可壓倒其後兩勝的「力奇先鋒」得季軍，如今居四班必具爭勝之力，半冷值得一敲。

　　「巴基」系轉入蘇保羅馬房後，大家都將焦點放「巴基之星」身上，然而筆者覺得「巴基之友」質素尚新，里程應該未盡，前景值得看好。此駒上次轉廄初出跑千四米，放棄一貫的跟前跑法，沿途在後，直路稍為收復一點失地，演出可用點到即止來形容。今次改由布文執韁，出爭四戰全上名的田草一哩，應是出擊箭頭所在，定要再追。

珊翠絲
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