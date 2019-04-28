﻿伊仁絮語——聖雅勒徑實力超群

第六場主席短途獎，國際評分最高的「聖雅勒徑」很有機會繼一六年「尚多湖」後，成為再勝此賽的澳洲代表。此駒上仗在史密夫錦標以雷霆萬鈞姿態擊敗一眾澳洲頂級短途佳駟，當中包括OSBORNE BULLS 、「日光暉映」、PIERATA、 「紅達時」、「空中藝人」、「淺灘」及「織女法力」，表現突出。雖然今次首度來港作賽，而且排最外檔，但這匹出自「戲劇泰斗」的六歲馬向來擅鬥後勁，因此排檔對牠影響不大，若賽事步速夠快，將對「聖雅勒徑」幫助更大。



第八場「雍容白荷」曾於十二月出爭香港瓶，如非直路上受對手擠碰而失位，應可獲勝。返回日本後，這匹星級雌馬於二千米二級賽金虎賞跑獲亞軍，僅負於日本新星DANON PREMIUM，表現甚佳。儘管今仗排四檔，而此檔位在過去二十年的女皇盃中僅得一亞一季，不過此駒實力夠高，加上由甚得日本馬壇歡迎的莫艾誠策騎，絕對有力收復前失。相信「雍容白荷」可繼「榮進寶蹄」、「統治地位」及「新寫實派」後，成為第四匹勝出女皇盃的日本賽駒。



Ian