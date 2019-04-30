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﻿馬場浮世繪——贏馬神器今午繼續研訊

2019-04-30 列印
　　「贏馬神器」事件久未重新開庭研訊，直至昨日馬會終有公布，競賽董事小組將會於今午二時三十分，在跑馬地馬場的研訊室繼續審議。賴維銘於三月十七日沙田賽事中，其策騎「贏馬神器」的方式，被競賽董事小組認為無盡力爭取最佳名次。「贏馬神器」於這場賽事中跑得第三，贏馬的是同屬葉楚航馬房的「神亮金剛」。

馬場浮世繪
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