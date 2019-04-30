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﻿馬場浮世繪——老苗要杜美爾明夜先踩場

2019-04-30 列印
　　早前獲馬會簽發客串牌照的南非騎師杜美爾，昨日已經抵港，今早會正式操馬，而等到試閘完畢，他就會在馬會安排下與傳媒見面。至於明晚谷戰的處子作，杜美爾所騎三駒盡屬鄉里苗禮德麾下，據悉老苗已要求他在周三賽前先踏足跑道，以便了解場地特色，以有助臨場發揮。杜美爾今季在南非贏馬七十場，排在騎師榜的第九名，但出賽次數卻相對其他前列騎師少得多，論勝出率更高達百分之二十，成績不錯。

馬場浮世繪
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