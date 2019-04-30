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﻿馬場浮世繪——英國二千堅尼賽日周六播

2019-04-30 列印
　　馬會於周六晚上八時五十分起，會從英國新市場馬場即時轉播英國二千堅尼賽馬日的其中七場賽事來港並受注。重頭戲英國二千堅尼是英國馬季的首場經典賽事。此場1600米一級賽首辦於一八○九年，是英國三冠大賽的首關賽事。當晚賽事的馬匹排位，將於周五早上公布。

馬場浮世繪
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