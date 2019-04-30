﻿潘頓繼續美麗躍動

潘頓剛周日夥拍馬王「美麗傳承」贏出冠軍一哩賽，令「美麗傳承」刷新了一季贏八W的紀錄並成為香港賽馬史上獎金最高賽駒，認真威水。明晚谷戰，潘頓騎足八場座騎最多，其中同屬「美麗」系的今季自購馬「美麗躍動」賽前操練充足，初次登場備受注視，昨晨潘頓亦謂希望馬兒可跑出水準。「美麗躍動」在澳洲已屬郭太名下，在彼邦兩戰全勝後來港。自一月中開操以來，晨課的表現愈來愈好，月初試谷閘更以六個半馬位大勝，明晚初出跑谷草千二米，潘頓說︰「從『美麗躍動』操練及連課試閘走勢看來，應具良好質素，狀態亦逐步冒升，早已為今仗做足準備，希望臨場亦可克服排十一檔而順利搶放，走入前列。」



羅廄「全才」季內連拼不逞，明晚轉戰谷草一六五○米，潘頓則表示︰「此駒即使未贏，但面對『天池怪俠』和『四通八達』等惡馬也不遠敗，證明具一定戰鬥力，今次轉戰水準稍低的谷草賽事，形勢應較有利，何況抽得最有利的一檔，可望全程守好位，加上實力突出的對手不多，倘若發揮出應有水準，可望贏出季內首捷。」



特約記者：文傑