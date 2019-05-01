勝在有方——五陵霸衝上出頭

「印印腳」曾在四班谷草千二米三度入Q，於五班有利，會夠快切入，小休後次仗可出冷。「全勝姿態」大前仗於四班谷草一哩能跟「好利運來」同到，後駒最近久休復出也能勝，落到五班甚有利，起用潘頓可保持在五班全入三甲。
方駿暉
陳同佳去年遊台期間殺害懷孕女友潘曉穎，棄屍捷運站外，潛逃回港後被捕；由於港台之間沒有移交逃犯安排，港府提出修訂《逃犯條例》，觸發社會爭議。陳同佳在高院承認殺人後擅取死者銀行卡提款找卡數，昨天就四項洗黑...
2019-04-30
山東臨沂的沂水地下畫廊景區，一塊經四百萬年才形成的「比翼鳥」鐘乳石本月二十一日遭遊客毀壞。閉路電視畫面顯示，三名男子在景區參觀時，用岩石重擊鐘乳石，將其敲斷並帶走。 警方接到山東臨沂一景區報警，有三名男子將景區內一塊經四百萬年才形成的「比翼鳥」鐘乳石敲斷，並拿走了。從景區的閉路電視顯示，當時這三名男子在景區參觀時，第一位男子先用岩石重擊鐘乳石，將其敲斷並向另外兩名男子炫耀。隨後另外兩名男子也開始重擊鐘乳石。 據了解，該景區是國家4A級景區，被譽為「江北第一溶洞」，該處景觀因為外形看上去形似兩隻鳥，所以被命名為「比翼鳥」，而這三名男子這次破壞景區內的景觀共有四處，其中破壞最嚴...
2019-04-30
日皇明仁今天出席退位儀式，並將在相關儀式結束後宣告退位，為平成年代劃上句點。皇太子德仁同時間成為新日皇，告別平成年代，正式進入令和年代。 明仁將穿著晨禮服，跟皇后美智子在下午五時（香港時間下午四時）共同出席名為「退位禮正殿之儀」的退位儀式，這是相隔二百零二年後，日本再度有日皇生前退位。日本上一次舉行日皇退位儀式，是在江戶時代後期的「光格天皇」。 首相安倍晉三將在退位儀式走到明仁前面，向他說明退位是基於二○一七年六月通過的特別法，及代表國民向他表達感謝之意。之後，明仁將進行最後一次致詞，並在下周日晚上七時三十分（香港時間六時三十分）左右，跟美智子一同向皇室等人...
2019-04-30
淺水灣道是香港著名豪宅地段，擇居於此，身分象徵。今次為大家走訪曼克頓大廈的特色戶，實用面積2215方呎，以複式設計，並內置樓梯連接800多方呎天台，大廳外望景致風光如畫，飽覽整個深水灣海灘及翠綠山巒。...
2019-04-30
市場關注本周聯儲局議息、美國企業季績，以及中美兩國貿易談判進展，美股早段窄幅上落。但在美元強勢吸引資金流入下，標普500指數及納指再創新高，標普500指數早段高見2947點，納指則升至8168點。杜指...
2019-04-30
阿積士今季歐聯客戰演出有保證，面對皇家馬德里和祖雲達斯都可反客為主，加上球隊上周不用出戰荷甲，中場法蘭基迪莊等主將養精蓄銳，勢可在今晚歐聯四強首回合延續強勢，作客擊敗陣容不整的熱刺先拔頭籌，直取客勝。 (Now643、有線616、656、無線myTV Super 303台周三凌晨3:00直播) 今季歐聯八場客戰阿積士錄四勝四和不敗，分組賽作客拜仁慕尼黑和賓菲加均能保持不敗，十六強及八強遠征皇馬及老婦人更成功反客為主取勝，淘汰主隊。另外，荷蘭足總把上輪所有荷甲賽事押後，令阿積士有更充足時間備戰今仗，其中前鋒杜辛泰迪治今季不同賽事為球隊轟入三十球，養精蓄銳後可望保持勇態...
2019-04-30
在繁華的東京，摩天建築林立，當中不少食肆都向高空發展，如惠比壽的The Westin Tokyo酒店，其頂層擁有鐵板燒餐廳，食客可邊賞着超級無敵靚景，邊品嚐頂級和牛美食，實在滋味。文、圖：Kengi鳴...
2019-04-30
53歲嘅郭富城，前周專登揀結婚兩周年嘅大日子宣佈喜訊，開心公告31歲國產嫩妻方媛（Moka）再誕小公主「二寶」，由「我們仨」變成四口幸福之家，雙囍臨門！日前，再度榮升人父嘅城城開心閉關湊B女之餘，喺落...
2019-04-30
明天是五一勞動節，大批內地旅客將來港度假，料為旅遊、零售、飲食、交通、酒店等行業帶來大筆收益，各界必須呼籲前線人員做好待客之道，不要在這個訪客高峰期有任何閃失，致使香港旅遊業的聲譽蒙羞。 高鐵和港珠澳大橋通車，大為方便內地旅客來港。香港旅遊業議會估計，五一勞動節假期內地來港的入境團，將較去年同期大幅上升六成以上，每天平均多達二百三十至四十團。內地來港的一日團則由以往的一成增至約兩成半。海關近日已加強巡查多個遊客區的參茸海味店、藥房及珠寶首飾店，提醒這些商戶和旅遊從業員遵守《條例》規定，警惕有關從業員不要劏客，否則要承擔刑責。 海關採取預防性措施，大有必要，因為以往多次長假期...
2019-04-30
第二場五班一二○○米。「全勝姿態」上季甫落五班即配潘頓贏谷草千二米，今次落班方嘉柏又作相同部署，是否食髓知味呢？ 計近績，「全勝姿態」上季落五班之前，曾在四班跑千四及谷草千二上名，可是今季五戰未嘗上名，就連季初跑最首本的谷草千二也輸遠，六歲南半球馬是否已開始退步？是否還可交回上季贏馬時的水準？ 其實「全勝姿態」今季雖未有任何戰功，但在130場次四班谷草一六五○米跑第四一役，足以證明本身並無明顯退化，原因除了是只負個多身位之外，要知牠以往雖也曾在一六五○米贏馬及上名，但都是憑採取主動賺形勢，可是在上述一仗沿途居中後位置，轉彎走三疊蝕位之下，竟能與同樣蝕位的「八太子」、「好利運...
2019-05-01