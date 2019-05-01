勝在有方——五陵霸衝上出頭

「五陵霸」上季煞科戰於田草千八米遇上超慢步速且場地不利追，仍以終極時速衝過今季連場取勝之「文武傳奇」，當時場地偏慢，證明變化地也合跑。今季初持續銳勢，先在強組千六以快時間入Q，蹄下敗將「大運舞台」其後贏到上四班也能再勝，屬強組亞軍。再出跑千四米也能跟其後在四班得一W四P之「真跑得」鬥得接近而一齊拋離實力指標「好叻仔」，水準值五班頂。翌戰隔一個月再出，大幅縮程到谷草一千米竟也能跟超級馬「團圓豐收」串Q，證明谷草也合跑。今隔近半年再出，體重保持，早前泥閘按實跟跑走勢不差，抽得二檔好位，內疊居中後可在直路憑較高級數和較佳體力衝上出頭。



「印印腳」曾在四班谷草千二米三度入Q，於五班有利，會夠快切入，小休後次仗可出冷。「全勝姿態」大前仗於四班谷草一哩能跟「好利運來」同到，後駒最近久休復出也能勝，落到五班甚有利，起用潘頓可保持在五班全入三甲。



方駿暉