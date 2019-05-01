伊仁絮語——開心兄弟製造驚喜

第二場五班一二○○米。「全勝姿態」上季甫落五班即配潘頓贏谷草千二米，今次落班方嘉柏又作相同部署，是否食髓知味呢？ 計近績，「全勝姿態」上季落五班之前，曾在四班跑千四及谷草千二上名，可是今季五戰未嘗上名，就連季初跑最首本的谷草千二也輸遠，六歲南半球馬是否已開始退步？是否還可交回上季贏馬時的水準？ 其實「全勝姿態」今季雖未有任何戰功，但在130場次四班谷草一六五○米跑第四一役，足以證明本身並無明顯退化，原因除了是只負個多身位之外，要知牠以往雖也曾在一六五○米贏馬及上名，但都是憑採取主動賺形勢，可是在上述一仗沿途居中後位置，轉彎走三疊蝕位之下，竟能與同樣蝕位的「八太子」、「好利運...

2019-05-01