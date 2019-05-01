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伊仁絮語——開心兄弟製造驚喜

2019-05-01 列印
　　第四場「開心兄弟」上仗初降四班跑千二，直路未能望空，最後二百才能全力施為，最終亦追入第五，表現令人驚喜。此駒的母系具有長力，當可應付一哩，加上本身勤跑已收身，走勢亦較前有力，今仗增程有力製造驚喜。

　　第八場「神龍駒」上季曾於沙田三班千四僅負於二班頭馬「帝豪寶寶」，演出絕不失禮，可見居三班分量十足。今季評分一減再減，直至上仗終再上名，當時牠早段居後，直路初未能望空，其後沿欄衝刺仍追入Q。上賽後，此駒轉至東廄共兩度試閘，走勢俱佳，寄望今次能交回應有水準。

Ian
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