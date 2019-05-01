重點出擊——芙蓉莊今仗形勢好

剛周日「嘉應之星」輕鬆取勝，筆者賽前預測形勢，估計早段應有快馬與牠爭奪前領位置，殊不知意外重重，先有一匹「安騏」出閘笨拙，繼有「繽紛遊戲」早段落腳稍慢。相反，由何澤堯策騎的「嘉應之星」閘門一開即應聲彈出，就此一放而回。事後檢討過失，上賽谷戰早段步速極快，此駒早段亦跟得急，加上牠直路沿不利內欄衝刺，不應過分低估其水準，同時令筆者看淡此駒乃上仗對手，不外乎是久無表現的「佳騰駒」及「任我行」。由此可見，「嘉應之星」上仗谷戰直路蝕不利地的嚴重程度，遠較預期為高。







第八場「芙蓉莊」上仗初跑谷草一六五○米，本身正是當晚場地偏差的受害者，加上早段步速極慢，根本無從發揮，但不計已拋離主馬群的頭二馬，三至七名馬匹俱在三個身位之內分勝負，初步看此役的「芙蓉莊」已收熱身之效，今仗快馬林立，留後衝一段可見真章。



安西教練