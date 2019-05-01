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翠絲過兩關——極速王再追一次

2019-05-01 列印
　　不少馬匹都有第二次出賽併發症，第七場「極速王」首仗得殿軍，演出確實悅目，然而上回再戰，雖然票數不弱，但名次則倒退至第六，實在不明所以。今次有幸遇着拆組，上次同場的冠、季軍馬編在另一組，今場對手相對較弱。若可一如首仗般留前鬥後，或可復見真章，不妨再追一次。

　　第八場「全才」近三仗跑長途的表現只屬一般，羅富全今次部署牠縮回一哩角逐，可能更合腳法，始終季初能力拼「四通八達」，按理在三班必具優勢。今次轉場出擊，排一檔更有助提升爭勝機會，馬膽佳選。

珊翠絲
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