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﻿馬場浮世繪——黎志銘出任從化丁廄副練

2019-05-03 列印
　　羅富全、姚本輝、容天鵬與丁冠豪四位練馬師陸續在從化設廄，丁冠豪已於四月尾開始安排馬匹北上受訓，自然需要人手進駐從化打理廄務。故此，馬會已向黎志銘簽發在從化馬場的助理練馬師牌照，並已獲往丁冠豪的馬房工作，有效期至今季結束。

馬場浮世繪
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