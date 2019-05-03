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﻿馬場浮世繪——有傳賴維銘交還牌照

2019-05-03 列印
　　賴維銘因「贏馬神器」事件被重罰停賽十日，事後有傳他意興闌珊，已於剛周三向牌照委員會交還騎師牌照，並於昨日下午與馬會高層會面。而賴維銘昨日在其社交平台的個人資料相片換上新圖像，內容寫上「策馬奔騰的日子結束了，余生有你與我相伴」，令人聯想到他交還牌照的傳聞屬實。

馬場浮世繪
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