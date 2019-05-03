﻿張氏理論——日馬級數 追近歐美

日本馬於女皇盃揚威，「勝出光采」爆冷勝出，而「雍容白荷」則跑入位置，連落第之「迪雅卓」也取第六名獎金，無空手而回。能取得如此佳績的原因之一是排位有運，分別抽一至五檔，但成績亦足以反映日本馬水平已追及歐美，拋開澳紐了。因為這三駒都不是第一梯隊，國家A隊只會出征杜拜及歐洲的。日本賽事獎金高，即金錢不是主要動力，而是日本馬圈想為國爭光。



日本於七十年代後期才認真發展賽馬，由於八十年代是日本黃金歲月，日本馬圈開始大量於歐洲購入好馬來配種，由於初期只注重父系，所生日本純種馬質素未見大幅提升，到了九十年代，雖然經濟下滑，反而購入了最好的歐美雄馬，亦開始購入雌馬。經三兩代配種，先出現「週日寧靜」這出色公馬，近十年日本馬質素急升，於本世紀再無外國馬可贏日本盃了。



日本是全國性投資於賽馬，政府及馬會由彩池抽水三成，主要是早期可資助馬主於外國購馬，本地獎金也極高。於是經營三四十年後，日本馬已跟歐美馬同級。



張福元