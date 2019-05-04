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﻿馬場浮世繪——苗廄雙雄幕後信郭能

2019-05-04 列印
　　苗禮德上周三起用首次在港策騎出賽的騎師杜美爾，即憑「騰龍駒」和「有備而來」起孖，可是今次賽事卻沒有再跟後者合作，反而將兩匹實力馬「銀紙」和「翡翠綠」交予郭能策騎。苗禮德解釋，今季一直有跟郭能合作，所以當有馬主要求將愛駒交由郭能策騎一試，自己亦不會反對。不過「翡翠綠」和「銀紙」雖然近期狀態良好，且今次出戰途程亦是本身射程，可惜兩駒均排大外檔，隨時有全程走外疊的風險，所以演出如何，要視乎臨場發揮和對手表現而定。

馬場浮世繪
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