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﻿馬場浮世繪——英國二千堅尼有路捉

2019-05-04 列印
　　 英國首場經典大賽二千堅尼將於香港時間今晚十時三十五在新市場馬場舉行，香港賽馬會將現場直播當日全日七場賽事及接受投注。翻查過去十年的英國二千堅尼大賽成績，其中六屆由大熱門勝出，其餘四屆則是爆冷收場，賽果冷熱參半。此外，尚有一值得參考的數據，就是此賽大部分冠軍都是在之前曾勝出級際賽。

馬場浮世繪
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