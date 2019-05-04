﻿活力飛彈千六必佳

伯廄「宜春之星」之前曾因健康問題退出，不過於四周後復出跑田草千二米即後上跑第三，反映健康無大礙。明日此駒改由史卓豐策騎再戰上名途程，騎者表示此駒季初曾由他策騎試閘，對其印象仍深，馬兒質素應該不弱，之前的健康問題亦絕不嚴重，並已重上軌道，今仗再跑入位路程，演出有望再進一步。而由於此駒是後上馬，倘若臨場步速正常，其爭勝機會將進一步提升。



史卓豐接着提到，角逐四班千六米的「活力飛彈」跑一哩絕不嫌長，上場牠只因在直路衝刺期間受阻，否則必可跑得更接近。猶幸賽後馬兒操練正常，近期自己連番在晨課期間策騎出試，感覺其走勢甚佳，難得拼過多場後現時狀態仍勇，明日再跑千六米而只負一一八磅，可望收復前失，贏出其今季第二場頭馬。



特約記者：文傑