﻿勝在有方——機智神駒坐亞望冠

「機智神駒」上季一出即能入位，證明基本能力不差，且不必熱身也可跑得好。前仗初戴眼罩跑田草千四，沿途走不利之外疊路段，末段內閃下騎師韋達駕馭得未算好，仍能跟初起之「蟲草之星」跑近而得殿軍，表現再進一步。再出轉到谷草跑一哩，直路被撞後未能全力發揮，且翌日發現右前蹄球節腫脹，仍能跟其後再上名之路程專家「埼豐」和「紫電明珠」跑近，確認戰鬥力已提升至四班中上級。十一月初轉投姚廄後，做了腳部手術很快便復課，最近泥閘稍騎下先過終點，時間比今日同場之「好運」快了近一秒，轉馬房後已有起色。今次換上硬功之李寶利，排檔適中，跟二疊中游，可憑後勁衝入前兩名。



最強對手是「威威歡星」，前仗於千六米段段快跟也可跟其後分別贏三四班之「開懷大少」和「我𢥧意」跑近，屬強組季軍。稍休後最近泥閘不差，五歲自購馬評分比來港時低二十八分，冷也可博W。「好運」大前仗在慢步速之下能以22秒71衝近「蟲草之星」而氣走「軒轅齊飛」，也屬強組季軍。轉馬房初戴面箍，如交出水準當可跟前兩駒一鬥。



方駿暉