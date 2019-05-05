﻿勝在有方——機智神駒坐亞望冠

最強對手是「威威歡星」，前仗於千六米段段快跟也可跟其後分別贏三四班之「開懷大少」和「我𢥧意」跑近，屬強組季軍。稍休後最近泥閘不差，五歲自購馬評分比來港時低二十八分，冷也可博W。「好運」大前仗在慢步速之下能以22秒71衝近「蟲草之星」而氣走「軒轅齊飛」，也屬強組季軍。轉馬房初戴面箍，如交出水準當可跟前兩駒一鬥。
方駿暉
警方搗破一個跨國假卡集團，集團利用一間發卡機構的漏洞，在櫃員機上安裝讀卡器及針孔攝錄機，盜取客戶資料後製假卡提款。警方早前接獲一間發卡機構報警，指七名客戶遭歹徒盜款二十萬。探員調查後，前日在佐敦拘捕三...
2019-05-04
美國多間著名學府早前被揭發大規模招生賄賂醜聞，當中一個中國家庭涉嫌花六百五十萬美元（約五千零七十萬港元），賄賂史丹福大學升學顧問辛格（William Rick Singer），據悉，該家庭中的爸爸被傳媒爆料指是山東步長製藥公司董事長、陝西首富趙濤。 陝西首富趙濤被爆讓女兒趙雨思（音譯，Yusi Zhao）於二○一七年春天獲取錄，報道指趙雨思家人是透過投資銀行摩根士丹利的財務顧問，認識案件主腦辛格（William Rick Singer），支付對方高達六百五十萬美元的賄款，據了解，其中五十萬元是用來賄賂帆船隊教練范德摩爾（John Vandemoer），范德摩爾早前向法庭承認...
2019-05-04
南非已故總統曼德拉曾經坐牢多年，他以羅本島獄中牢門為題材的一幅畫作，周四在紐約拍賣，結果以十一萬二千五百七十五美元（八十八萬一千零八十港元）成交，高於原先估價的六萬至九萬美元（四十七萬至七十萬港元）。 曼德拉是反種族隔離政策的代表人物，當年因此被逮捕入獄。他從一九六二年至一九九○年被囚禁了近二十八年，一九六四年到一九八二年間被關在開普敦岸外的羅本島。這幅畫作題為《羅本島的牢門》，完成於二○○二年，到曼德拉二○一三年逝世時一直留在他身邊。據估計，他共留下了二十至二十五幅畫作，但這是他的作品第一次公開展示和拍賣。
2019-05-04
由會德豐及港鐵合作發展的日出康城MONTARA，由上周五（4月26日）至今已公佈四張價單，每次加推均提價1%，共涉及500伙，連日來掀起一股入票熱潮，最平一房單位折實529.5萬入場，今日（5月4日）...
2019-05-04
滙控（005）昨日公佈今年首季業績，列帳基準除稅前利潤62.13億美元（約487.4億港元），增長30.66%，優於市場預期的51億至58億美元（約400至455億港元），同時將於今年中公佈股份回購決...
2019-05-04
利物浦只落後一哥曼城一分排英超次席，今晚聯賽作客紐卡素，紅軍球迷無疑寄望舊帥賓尼迪斯「幫忙」。後者雖然堅稱不會成人之美，但領軍倒戈未嘗一勝，加上客隊鋒將沙迪奧文尼和穆罕默德沙拿發放正能量克服歐聯四強不敵巴塞隆拿傷痛，料可率隊在聖占士公園球場高奏凱歌，捧讓球主客和讓一球「客勝」。 （Now621台周日凌晨2:45直播） 本輪前，紅軍以九十一分排第二，落後藍月一分，而且剛在歐聯四強首回合作客淨吞巴塞三蛋，次回合就緊接於下周二上演，故前者球迷希望由舊帥賓尼迪斯執教的喜鵲放軟手腳，讓愛隊不費吹灰之力奏捷。不過，賓帥強調：「我會像其他賽事一樣爭勝，而且己隊本季最後一仗主場，要...
2019-05-04
夏日換季又豈止是女士們的大事，家中的Baby同小朋友都一樣要換新裝，MegaBox由即日推出嬰兒用品及童裝減價優惠，各位家長一於替家中的小寶貝入貨吧！ 參與是次MegaBox夏日童裝及嬰兒用品減價的商...
2019-05-04
因為「安心事件」，黃心穎即被TVB掟入「雪櫃」解凍無期，所演劇集凍過水，最新有萬人聯署要求TVB炒黃心穎。「一個累全家」，可憐捱咗8年嘅張振朗，滿心歡喜喺新劇《堅離地愛堅離地》首當男一，加上有份演出的...
2019-05-04
三十二歲年輕好爸爸劉恩丞（見圖）日前因急性肝衰竭，急需換肝續命，惟不敵病魔離世。劉恩丞姐姐劉欣欣透過傳媒感謝市民、朋友、醫護人員嘅付出，稱香港是充滿愛的，又呼籲大家珍惜眼前人，不要到失去時才後悔！劉氏...
2019-05-04
第四場四班一○○○米。此場四匹初出馬，當中除「馬驕雄」之外，其餘三匹在試閘都有好走勢，不過比較之下，筆者更信任姚廄的「奮鬥同心」多一點。 但凡質新馬，很多時在多次試閘之下，表現會逐點進步，不過「奮鬥同心」在第一次試八百米閘時已非常耀目，除了因為時間比同日其餘組別快之外，此駒全程與95分馬「慈愛恩典」並駕齊驅竟然不落下風，完全將今次同場的初出馬「酷比威」給比下去，而在終點前另一匹可撲近此對馬的，則是罕有地在今季首場新馬賽中造出不遜四班段速大勝的「忠心勇士」，一匹質新馬初次試閘能有此走勢，照理必有質素。至於「奮鬥同心」之後試谷閘與「如真如假」一同彈甩對手，反而已不及首課閘搶眼了...
2019-05-05