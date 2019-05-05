﻿翠絲過兩關——美麗經典萬事叻

第四場四班一○○○米。此場四匹初出馬，當中除「馬驕雄」之外，其餘三匹在試閘都有好走勢，不過比較之下，筆者更信任姚廄的「奮鬥同心」多一點。 但凡質新馬，很多時在多次試閘之下，表現會逐點進步，不過「奮鬥同心」在第一次試八百米閘時已非常耀目，除了因為時間比同日其餘組別快之外，此駒全程與95分馬「慈愛恩典」並駕齊驅竟然不落下風，完全將今次同場的初出馬「酷比威」給比下去，而在終點前另一匹可撲近此對馬的，則是罕有地在今季首場新馬賽中造出不遜四班段速大勝的「忠心勇士」，一匹質新馬初次試閘能有此走勢，照理必有質素。至於「奮鬥同心」之後試谷閘與「如真如假」一同彈甩對手，反而已不及首課閘搶眼了...

2019-05-05