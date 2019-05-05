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日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——美麗經典萬事叻

2019-05-05 列印
　　第八場「快樂歡騰」上回不敵明星馬「遨遊戰士」，今次再出定必受人注目。同場「萬事叻」上仗泥地大敗，連同早前田草千二米落第一役，兩次跑轉彎賽都演出欠佳，敗績皆不可作據。此駒跑直路賽曾三捷，成績甚佳，今次用黃俊減磅必有助發揮，一於再追。

　　第十場摩廄出兩駒，配潘頓的「勁揪」隔夜票數不弱，然而此駒上回入腳只是泥地賽，加上季內四戰田草二千都成績一般，熱捧並不明智。反而廄侶「美麗經典」早前兩戰田草二千均拼入亞軍，可見路有專長。若然摩廄兩駒二擇其一，筆者情願投「美麗經典」一票。

珊翠絲
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