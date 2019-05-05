﻿伊仁絮語——好運轉倉即拼

大摩今季成績突出，而且不少轉倉馬表現亮麗，其中「天外天」、「不羈的風」、「安喜」、「安騏」及「好吉利」等已先後報捷。今期共遣十二駒上陣，第六場「好運」值得留意。這匹出自「緊密穿梭」的國際拍賣會新馬，上季已曾跑得接近，然而今季四戰只得一季，進度徘徊。不過，翻查「好運」上名一役的演出委實不差，該役跑田草千四，起步反應一般，末段略為收復失地，最終負於「不羈的風 」及「蟲草之星」，卻能擊敗「軒轅齊飛」、「常拼常勝」、「嘉應風采」及「向前看」等駒，可見該賽水準頗高。自轉至摩廄後，此駒操練工夫完整，最近試泥閘走勢亦佳，狀態已及鋒而試，必須重視。



第十場「美麗經典」原本被視作出爭今屆打吡大賽的一員，可惜評分不足以入選。看牠季內兩戰田草二千，分別負於「天池怪俠」及「軍民歡」兩匹惡馬。今仗重返同程，雖然負磅較重，但牠來港前曾在同樣磅位跑愛爾蘭納雲千六米三歲定磅賽大勝，而最近李寶利亦與幕後合作「美麗動力」贏馬捧盃，台前幕後手風正順，有力為大摩增添勝仗。



Ian