﻿重點出擊——將才目標今仗

馬會網頁的排位表有一功能鍵名為「同場賽駒上次對壘賽績比較」，雖然只有名次、負磅、配搭及檔位等簡單分類，但對馬迷刨馬確帶來一點方便，尤其近績比較一欄最可取。



若在今次第十場賽事運用上述功能鍵，會發覺「美麗經典」與今場多駒曾分別在總場次449及502的田草二千米對壘，而「美麗經典」在這兩仗都是最先過終點。按此推斷，其蹄下敗將如欲反先，必須加入其他利好因素及形勢造就方能成功，而筆者今場較睇好出自總場次502的「將才」。



要留意總場次502的「將才」是久休四個月復出，兼且直路階段走內疊不利場地，結果卻僅較「美麗經典」落後個半馬位，走勢及格有餘了！近兩仗「將才」所跑路程皆參考性不大，今回師正宗路程及評分一再下調，並換上當紅見習生，目標應在今仗！



安西教練