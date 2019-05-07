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﻿馬場浮世繪——黃皓楠輕微骨裂暫時缺陣

2019-05-07 列印
　　黃皓楠於剛周日策「南京之友」出賽前，在閘廂內被拋下而右腳踝受傷，隨即退下火線，其傷處經掃描後，發現有輕微骨裂及韌帶受損。馬會賽事醫療主任表示，由於這傷患需時兩至三星期始能復原，因此黃皓楠暫須缺陣。

馬場浮世繪
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