  • 2019年5月7日 星期二
  • 21º
  • 85%
熱門： 港股貓屍丁蟹貿易戰蓮塘

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——黃志祥愛駒南非兩戰兩勝

2019-05-07 列印
　　苗禮德替馬主黃志祥在南非購入的Armando，剛周六晚在彼邦的特夫方丹馬場贏出千二米表列賽，至今兩戰全勝。賽後苗禮德表示，這匹兩歲馬質素甚高，今場贏馬後應已取得來港資格，但之後如何部署，無論是留在南非或運港服役，都會交由馬主決定。

馬場浮世繪
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd